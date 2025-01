Inaugurata nuova sede della Pro Loco a Torre del Greco

La Pro Loco di Torre del Greco ha una nuova sede. Si tratta di quella inaugurata oggi presso il Comune, a palazzo Baronale. Prima del taglio del nastro, effettuato insieme al sindaco Luigi Mennella, alla vicepresidente del consiglio regionale Loredana Raia e al presidente del consiglio comunale Gaetano Frulio, il presidente dell'associazione, Angelo Di Ruocco, ha inteso porre l'accento sulla necessità di "programmare una promozione turistica che per anni, forse per decenni, è risultata assolutamente assenza. E ci piace farlo in sinergia con questa amministrazione e con il sindaco Mennella, che tanta attenzione sta riservando alla promozione della città e al recupero e alla valorizzazione della sue tradizioni".

Parole accolte positivamente dal primo cittadino: "Una partecipazione tanto numerosa - ha detto Luigi Mennella, facendo riferimento alle numerose presenze - è il segnale dell'importanza di questo momento. Chi gira per l'Italia, spesso si rivolge alle Pro Loco e sa bene che queste sono allocate il più delle volte presso il palazzo di città. Ospitare qui la Pro Loco è un ulteriore tassello del lavoro che stiamo compiendo per permettere ai torresi di riappropriarsi di palazzo Baronale".

Soddisfazione è stata espressa anche dalla vicepresidente del consiglio regionale Loredana Raia, che ha anche posto l'accento "sull'enorme lavoro compiuto dall'amministrazione per il recupero dei valori identitari della città, come testimonia, solo per fare un esempio, il ripristino della festa dei quattro altari".





