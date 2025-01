Emergenza freddo, appello Caritas a donare coperte

"Donare le coperte di lana o i sacchi a pelo è, per certi versi, realmente donare la vita a chi rischia di perderla. Chiediamo a tutte le parrocchie di sollecitare il popolo di Dio a donare quanto è nelle loro possibilità e di rendersi disponibili ad accogliere i sacchi a pelo e le coperte (nuove o lavate e pulite). Il punto di raccolta sarà il Binario della Solidarietà, in via Taddeo da Sessa, 93 che sarà aperto per la raccolta dalle 9.30 alle 17.00 con referente don Carmelo Raco. Al Binario sarà anche possibile portare abiti pesanti, pullover, sciarpe e capelli purché puliti e in ottimo stato". È l'appello lanciato dalla Caritas diocesana di Napoli impegnata in questi giorni per far fronte all'emergenza freddo offrendo generi di conforto ai fissa dimora.

"Il Binario della Solidarietà continuerà a svolgere il suo ruolo di accoglienza diurna dei nostri fratelli più poveri offrendo il pasto caldo e il servizio doccia.

Ricordiamo anche che fino a marzo 2025 saranno disponibili circa una trentina di posti letto emergenziali in casa Comunità delle Genti, in via Peppino De Filippo, 6 che aprirà alle ore 19 con la cena e che permetterà il servizio docce e la colazione al mattino", si legge ancora in una nota.



