Manfredi, connettere Capodimonte al flusso turistico di Napoli

Connettere il Museo e il Real Bosco di Capodimonte con il grande flusso turistico della città: è questo l'obiettivo al quale si sta lavorando, ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto alla presentazione del libro 'Il complesso monumentale del Museo e Real Bosco di Capodimonte. Natura, storia, arte e architettura tra memoria e futuro' (Grimaldi Editori), scritto da Sara Cucciolito e Carlo Verde.

"Un libro che rappresenta in maniera molto ricca e ben documentata la storia del Palazzo e del Bosco di Capodimonte, quale è stata la sua evoluzione negli usi e come abbia influenzato anche lo sviluppo architettonico e urbanistico della città", ha detto Manfredi. Tutto ciò a testimonianza, ha aggiunto, "di quanto la vita della città sia stata influenzata dalla presenza di questo monumento straordinario e di come questo Museo sia un unicum rispetto alle altre realtà di uguale valore che ci sono a livello nazionale, perchè ha avuto da sempre una forte interazione con la vita cittadina, con la storia della città. E la presenza del Bosco lo arricchisce in maniera straordinaria nella relazione anche con la comunità non solo di Capodimonte ma di tutta Napoli".

A chi gli ha chiesto quali siano i progetti su Capodimonte, il sindaco ha risposto: "Abbiamo un lavoro che si sta facendo su tutta la viabilità nella zona perimetrale, sui marciapiedi, ma stiamo lavorando soprattutto sui trasporti: faremo una navetta dedicata che realizzerà Anm per collegare i monumenti della parte bassa della città con Capodimonte". "Stiamo lavorando sulla valorizzazione dell' ex deposito Anm del Garittone (ex deposito Anm, di proprietà comunale, in prossimità del Museo e del Real Bosco di Capodimonte, ndr) per realizzare un parcheggio che è molto importante per l'afflusso turistico. E poi stiamo pensando, ovviamente insieme al direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, Eike Schmidt, anche ad altre attività di promozione per fare in modo che l'enorme flusso turistico che abbiamo sulla città, possa avere una facile connessione con il Museo e il Bosco".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA