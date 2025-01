A Foqus presentazione del libro di Francesca Saturnino

"Cosa pensano gli adolescenti di questo mondo rotto? A cosa serve la scuola? La scuola ha bisogno del teatro?" Queste, e altre le questioni, trattate nel libro "La non scuola di Marco Martinelli- tracce a voci intorno ad Aristofane a Pompei" (Luca Sossella editore) della giornalista e insegnante Francesca Saturnino. Il testo sarà presentato lunedì 20 gennaio alle 18 presso la Sala Caratteri di Foqus ai Quartieri Spagnoli.

Presenti, oltre l'autrice, il regista ravennate Marco Martinelli, la direttrice di Foqus Rachele Furfaro. Il dibattito sarà moderato dalla giornalista Bianca De Fazio.

Il libro nasce dall'esperienza di osservazione dell'autrice della pratica della non-scuola di Marco Martinelli che, dopo quasi vent'anni dall'esperienza di Arrevuoto, è tornato a Napoli per dirigere un gruppo di adolescenti per la «messa in vita» dei testi Aristofane nel progetto "Sogno di volare" al Parco Archeologico di Pompei.

Francesca Saturnino ha raccontato questo processo dall'interno, dal punto di vista di insegnante e giornalista, dialogando con i ragazzi coinvolti, studiosi, artisti che si occupano di teatro, pedagogia, scuola: Marco Martinelli, Ermanna Montanari, Rachele Furfaro, Franco Lorenzoni, Enzo Moscato, Linda Dalisi, Davide Iodice, Gennaro Carillo.

Questo coro di voci parla di noi: della fragilità, della poesia dell'adolescenza, dell'importanza della scuola nel processo culturale, della funzione rivoluzionaria e politica del rito del teatro.



