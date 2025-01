Sequestrati 50 kg di sigarette illegali in "zona rossa" a Napoli

Oltre 50 chilogrammi di sigarette di contrabbando sono stati sequestrati dal Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza nella cosiddetta "zona rossa" di piazza Garibaldi, a Napoli, recentemente istituita dal prefetto Michele di Bari.

Le fiamme gialle hanno arrestato un palestinese, residente in Belgio, sorpreso mentre alcuni cartoni senza etichette che contenevano sigarette "cheap white" che non possono essere vendute in Italia e nei Paesi dell'Unione Europea in quanto non rispondenti agli standard di sicurezza comunitari.

Altre "bionde" sono state trovate dalla Guardia di Finanza durante una perquisizione domiciliare.



