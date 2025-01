Scuola chiusa a Caivano: Ciciliano, tutelati legalità e minori

"Voglio ringraziare tutte le forze dell'ordine, in particolare i carabinieri e i vigili del fuoco, che grazie al loro tempestivo operato hanno garantito, ancora una volta, il rispetto della legalità a Caivano, con un intervento di particolare valore perché a tutela dei minori." Lo ha dichiarato il commissario di governo, Fabio Ciciliano, commentando la chiusura del plesso scolastico "Don Diana" dell'Istituto Comprensivo "De Gasperi", disposto nella giornata di ieri dalle autorità, per il mancato rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza.

"Dobbiamo educare i bambini al bello per insegnargli che la bellezza si può creare e può migliorare la realtà che ci circonda. Per farlo dobbiamo partire dalle nostre scuole che devono essere sicure e non solo decorose ma belle, perché è in quei luoghi e durante il percorso scolastico che i bambini si trasformeranno in cittadini."



