Riscatto e reinserimento per i detenuti, nasce Terra Dorea

Trasformare il futuro di numerosi detenuti, ex detenuti e delle loro famiglie: è questo l'obiettivo dell'associazione "Terra Dorea" guida dall'avvocato Claudia Majolo, da tempo impegnata nella difesa dei diritti umani e nel reinserimento sociale.

L'associazione - spiega una nota - intende offrire una concreta opportunità di cambiamento e si distingue per il suo approccio umano e integrato, mettendo al centro la persona e il suo percorso di reintegrazione nella società.

Terra Dorea, in sostanza, si propone come un ponte tra il carcere e la comunità, promuovendo l'educazione, la formazione professionale e il supporto psicologico.

L'obiettivo è fornire gli strumenti necessari affinché chi ha vissuto l'esperienza della detenzione possa riscattarsi, facendo leva su una visione di giustizia che non si limiti alla punizione, ma che favorisca una reale trasformazione sociale e culturale.

"Per affrontare in maniera efficace le problematiche legate alla detenzione e al reinserimento sociale, - si legge ancora nella nota - è necessario un impegno coordinato a livello istituzionale. Per questo motivo, Terra Dorea chiede con urgenza l'istituzione di un tavolo tecnico di discussione, chiedendo la partecipazione del Presidente della Repubblica, del Ministro della Giustizia e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni".

Nei mesi di ottobre e novembre 2024, Terra Dorea ha già avviato incontri significativi con il capo dipartimento del DAP e con il capo dipartimento della Comunità San Germano, "durante i quali si è avviato un confronto costruttivo".

"La conclusione di questi incontri - viene ancora spiegato - ha portato alla definizione di una collaborazione, grazie al riconoscimento della genuina intenzione di Terra Dorea di promuovere un vero cambiamento per il sovraffollamento delle carceri".

"La situazione emergenziale che riguarda il sistema penitenziario e il reinserimento dei detenuti - conclude l'associazione - richiede soluzioni immediate e efficaci, in grado di promuovere un cambiamento reale e duraturo".



