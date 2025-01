Premio ad atleti PWKA e onorificenza in memoria Daniele

Nella sala giunta di Palazzo San Giacomo, l'assessora allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, insieme ai consiglieri comunali Luigi Carbone, Sergio Colella, delegato allo Sport, Giovani ed Eventi della Città Metropolitana, e Gennaro Esposito, presidente della Commissione comunale Sport, ha ricevuto gli atleti campani della Federazione Sportiva Culturale PWKA che si sono distinti nel galà internazionale di Sanda, tenutosi nei mesi scorsi a Cordoba. Per le categorie juniores sono stati premiati Yuri Polito, Michele Salerno e Silvestro Riccio; per le categorie seniores premiati Matteo Landolfi, Carmine Palumbo, Giovanni Canò e Simone D'Andria. Un riconoscimento per il grande lavoro svolto è andato anche agli allenatori Giuseppe Mario Polito e Fabrizio Moschella.

In occasione dell'incontro, l'assessore Ferrante ha consegnato un'onorificenza alla famiglia Pisco in memoria di Daniele, il 12enne deceduto nei giorni scorsi, per il coraggio e la forza con cui ha combattuto la sua battaglia più difficile. "I miei più sentiti complimenti a questi atleti che portano nel mondo il valore dell'agonismo partenopeo, frutto di impegno, costanza e dedizione. Un pensiero speciale - ha affermato l'assessora Ferrante - lo rivolgo al giovanissimo Daniele che si è dimostrato un campione sul campo ma, soprattutto, un eroe nella vita. Mi stringo forte alla sua famiglia".



