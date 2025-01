Periferie Napoli, incontro con Manfredi a palazzo Chigi

I progetti di riqualificazione sociale per Scampia e Secondigliano, quartieri della città di Napoli individuati dal governo come periferie in cui intervenire con i poteri speciali affidati al neo commissario Ciciliano, sono stati al centro di una riunione che si è svolta oggi a Palazzo Chigi, a Roma. Al tavolo hanno partecipato il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Alfredo Mantovano, il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il commissario straordinario, Fabio Ciciliano, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, e il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma.

A quanto apprende l'ANSA, nel corso dell'incontro sono stati delineati i progetti su cui lavorare insieme nell'ambito dei compiti affidati, nelle scorse settimane, dal governo al commissario Ciciliano per il recupero delle periferie. I progetti discussi sono: la riqualificazione delle case di edilizia popolare del rione Berlingieri a Secondigliano che prevede, accanto a interventi sulle abitazioni, anche una generale rigenerazione urbana dell'area con la realizzazione di verde urbano e attrezzature sportive; lo smantellamento del campo rom di Cupa Perillo a Scampia e la riqualificazione dell'area con la realizzazione degli svincoli dell'asse perimetrale di Scampia e di aree a verde; un intervento di recupero della piscina di Secondigliano. Al tavolo, il sindaco Manfredi ha già presentato i progetti di fattibilità per il rione Berlingieri e per Cupa Perillo.

Sul fronte delle risorse si parla complessivamente dello stanziamento di 70-80 milioni di euro di cui circa 40 milioni per il rione Berlingieri, 30 milioni di euro per Cupa Perillo, di cui la metà già disponibili tra fondi assegnati alla prefettura di Napoli e fondi della Città metropolitana di Napoli, e la restante quota per la piscina di Secondigliano.

Tutti i soggetti presenti hanno espresso la volontà di rivedersi a breve per la costituzione del tavolo tecnico affinché le procedure necessarie possano partire quanto prima.



