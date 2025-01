Pomodoro campano, progetto Biogem contro le tossine

Come difendere il pomodoro campano dall'impatto negativo di agenti patogeni che incidono sui livelli qualitativi delle produzioni e, soprattutto, sulla sicurezza alimentare di tutta la filiera produttiva. L'istituto Biogem di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, insieme alla regione Campania e ad alcune tra le più importanti aziende del settore, sta mettendo a punto un progetto di ricerca sullo sviluppo di metodologie diagnostiche per l'analisi delle tossine rilasciate da funghi del genere "Alternaria". "La possibilità di monitorarle in maniera rapida e accurata -spiega Giuseppe Raucci, responsabile del laboratorio di bioanalitica del centro presieduto da Ortensio Zecchino- costituisce un importante elemento ai fini della certificazione della qualità e della tutela del prodotto sul piano commerciale". Il porossimo step del progetto di ricerca sarà quello di codificare una metodologia analitica standardizzata e l'inizio della sperimentazione sia nelle aree di coltivazione che negli impianti industriali addetti alla trasformazione del prodotto.





