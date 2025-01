Polizia locale Napoli,922 controlli in strutture extralberghiere

La Polizia Locale di Napoli ha realizzato nello scorso anno una intensa attività di controllo sulle strutture ricettive extralberghiere presenti sul territorio cittadino finalizzata al rispetto delle normative di settore e a tutela della legalità e della sicurezza. Nel 2024 sono stati effettuati 922 controlli che hanno portato all'accertamento di 65 violazioni relative, tra l'altro, a omesse segnalazioni, mancata esposizione delle tariffe e superamento della capacità ricettiva.

Nei primi 10 giorni del 2025 sono stati effettuati 43 ulteriori controlli, con l'accertamento di 15 violazioni, tra cui due denunce all'autorità giudiziaria per omessa comunicazione degli ospiti all'autorità di pubblica sicurezza.

Le verifiche si sono concentrate principalmente sulle locazioni brevi, affittacamere e Bed & Breakfast, con una significativa attenzione alla regolarità delle iscrizioni al portale "Alloggiati Web", all'imposta di soggiorno e al rispetto delle prescrizioni in materia di prevenzione del rischio legionella. L'attività di controllo ha interessato "in maniera capillare" le diverse municipalità della città, con un particolare focus nelle Municipalità 1 e 2, dove si concentra la maggior parte delle attività ricettive.

Il Nucleo di Polizia Turistica, istituito nel giugno 2024 all'interno del Gruppo Intervento Territoriale, "ha svolto un ruolo cruciale - si legge in una nota - nel garantire il presidio costante del territorio".

L'assessore alla Polizia Locale e alla Legalità, Antonio De Iesu, ha detto che "i servizi di controllo nei confronti delle strutture ricettive extralberghiere, su indirizzo del Sindaco Gaetano Manfredi e d'intesa con l'assessore al Turismo Teresa Armato e con il Servizio Sportello Unico Attività Produttive, saranno ulteriormente intensificati al fine di contrastare efficacemente situazioni di abusivismo ed irregolarità, nell'ottica di mitigare - soprattutto nei quartieri del Centro Storico - il fenomeno della 'turistificazione incontrollata' che sottrae opportunità alla vocazione residenziale degli immobili.

Per raggiungere quest'obiettivo, grazie alle imminenti assunzioni, sarà potenziato il Nucleo di Polizia Turistica, deputato a tali controlli e al quale va il mio apprezzamento per l'efficacia del lavoro svolto".



