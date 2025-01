Spaccia stupefacenti, giovane arrestato dai carabinieri

Spaccia stupefacenti, arrestato dai carabinieri nel Salernitano. A Scafati, i militari della locale Tenenza hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 28enne del luogo. Il giovane, durante un controllo, è stato trovato in possesso di marijuana, hashish e cocaina per un peso complessivo di circa 59 grammi, materiale per il confezionamento , un bilancino di precisione e 650 euro in contanti. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.



