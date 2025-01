Mensa scolastica obbligatoria, a Ischia interviene la polizia

Ore di agitazione, stamani, alla scuola elementare Balsofiore di Forio, dove è stata necessaria la presenza della forze dell'ordine per consentire il regolare svolgimento delle attività didattiche. A scatenare la tensione - così alta che la dirigente si è sentita male ed è stata portata via in ambulanza - la decisione della direzione scolastica di rendere obbligatoria la mensa per tutti gli alunni, determinazione comunicata sabato scorso al termine di un consiglio di istituto convocato d'urgenza nel corso del quale il servizio mensa, originariamente facoltativo, è stato reso appunto obbligatorio integrandolo nell'ora di educazione alimentare.

Questa mattina molti genitori si sono rivolti alla direzione scolastica per chiedere l'esenzione dei figli dalla mensa, presentando in diversi casi dei certificati medici a supporto delle richieste. Di fronte al rifiuto dei funzionari scolastici sono scoppiate le polemiche ed è stato necessario l'intervento sia della Polizia di stato che dei Carabinieri che, per diverse ore, hanno presidiato l'istituto scolastico.

Secondo molti genitori il servizio mensa sarebbe troppo caro, con un costo di 6,24 euro a pasto per alunno, e nel passato era sempre stato facoltativo: ai bambini che non ne usufruivano era consentito di poter tornare a casa per pranzare e poi rientrare a scuola per continuare l'attività didattica.

Dopo un lungo confronto tra i genitori (alcuni dei quali assistiti anche da legali) e i dirigenti scolastici - e dopo che la dirigente ha accusato un malore ed è stata ricoverata in ospedale con una ambulanza - con la mediazione delle forze dell'ordine alla fine è stato permesso agli alunni che non volevano fruire della mensa di poter andare a casa per il pranzo e tornare a scuola per riprendere le lezioni.

La situazione però resta in stallo: domani agenti del commissariato di Polizia presidieranno la scuola in attesa delle determinazioni sulla vicenda da parte della direzione scolastica.



