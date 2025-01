Giovane in scooter colpito da lampione nel Napoletano, è grave

Grave incidente stradale, forse causato dal forte vento, nel pomeriggio a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove un 17enne, che viaggiava in sella a uno scooter, è stato colpito da un lampione.

Il ragazzo, cadendo del mezzo, ha riportato ferite gravissime: all'ospedale civile di Castellammare è stato accompagnato dal 118 e da lì, in codice rosso, è stato trasferito nell'ospedale del Mare di Napoli. Attualmente è in pericolo di vita a causa delle fratture multiple al cranio.

Sul luogo dell'incidente, via Dimitri, sono intervenuti i carabinieri della locale sezione radiomobile insieme agli agenti della Polizia Municipale che hanno informato dell'accaduto l'autorità giudiziaria. Lo scooter è stato sequestrato.



