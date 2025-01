Da oggi pattuglie Polizia nelle stazioni della metro a Napoli

Nelle stazioni delle Linee 1 e 6 della metropolitana di Napoli, da oggi, saranno presenti pattuglie della sezione specializzata della Polizia di Stato Polmetro. Lo annuncia il prefetto di Napoli, Michele di Bari, in attuazione delle disposizioni del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, finalizzate a rafforzare le misure di sicurezza nelle aree metropolitane. Nello specifico 14 operatori agiranno nelle fascie orarie 8-14 e 14-20.

Il personale della Polizia di Stato "svolgerà una mirata vigilanza per la prevenzione e la repressione di fenomeni delittuosi a tutela dei viaggiatori, dei turisti e del personale viaggiante delle aziende di trasporto all'interno delle stazioni. Le nuove unità - che vanno a rafforzare il sistema sicurezza già messo in campo contribuiranno ad incrementare la percezione di sicurezza delle persone che quotidianamente affollano i mezzi pubblici".

"E' una nuova iniziativa di sicurezza - ha aggiunto il prefetto - che è stata voluta dal ministro Matteo Piantedosi e che è stata celermente attuata qui a Napoli". "I cittadini devono sentirsi ogni giorno rassicurati", ha proseguito di Bari, aggiungendo che questi servizi saranno potenziati grazie al rafforzamento dell'organico della polizia - con 479 unità - disposto dal Viminale.

"Dalla nostra Metropolitana passano ogni anno 40 milioni di persone. Quindi, parliamo di numeri veramente, estremamente importanti. Dobbiamo garantire non solo sicurezza ma anche la percezione della stessa da parte dei cittadini. La strada che stiamo seguendo di concerto con prefetto, forze dell'ordine e ministero dell'Interno è di avere un maggiore presidio del territorio", ha spiegato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione della presentazione dell'avvio del servizio di vigilanza da parte della polizia di Stato nei treni della metropolitana di Napoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA