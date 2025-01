Zona rossa di Chiaia a Napoli, scattano i primi allontanamenti

I Carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno eseguito, a Napoli, un servizio di controllo del territorio nel quartiere Chiaia e nella zona dei baretti.

All'alba tre persone sono state allontanate ai sensi del provvedimento del Prefetto di Napoli dopo le direttive del Governo.

Le tre persone sono state sorprese in condotte moleste nella zona rossa 2 di Chiaia. L'ordinanza - in vigore dallo scorso 31 dicembre fino a 31 marzo 2025 - prevede l'allontanamento dalle "zone rosse" di persone che con il loro atteggiamento possano determinare un pericolo concreto per la sicurezza pubblica. A Napoli sono state individuate 4 zone rosse: Vomero, Decumani, Garibaldi e - appunto - Chiaia.

I militari hanno identificato 177 ragazzi e controllato 76 veicoli. Sono 31 le sanzioni al codice della strada con 10 scooter sequestrati: prosegue la malsana idea che si possa guidare senza casco.

Durante le operazioni sono stati segnalati 6 ragazzini trovati in possesso di hashish e marijuana mentre continua la lotta serrata alla diffusione di armi tra giovani e alla piaga sociale del parcheggiatore abusivo.

Perquisito e denunciato un ragazzo, poco più che 20enne, trovato con un coltello a serramanico lungo 15 centimetri. Il coltello è stato sequestrato.

I carabinieri, infine, hanno denunciato per l'ennesima volta quattro parcheggiatori abusivi.



