Terzo mandato: domani De Luca incontra la stampa

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca incontrerà i giornalisti domani, alle ore 11, nella sala "De Sanctis" di Palazzo Santa Lucia, sede della Regione, a Napoli.

Non sono stati resi noti i temi della conferenza stampa, anche se è verosimile che al centro ci sarà la decisione del Governo - anticipata stamani dalla premier Meloni - di impugnare la legge della Campania che dà il via libera al terzo mandato per il governatore. Annuncio sul quale, al momento, la Regione ha scelto di non intervenire.



