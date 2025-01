Ambulatorio geriatrico aperto a Solofra

Attivato presso l'ospedale "Landolfi" di Solofra, in provincia di Avellino, l'ambulatorio dedicato alla promozione della salute e del benessere degli anziani. L'equipe medica dell'Unità di geriatria, diretta da Nicola Vargas, si avvarrà della coordinazione del porfessor Federico Ruggiero, per un approccio multidimensionale per la gestione dei rischi legati alla fragilità. "Sono proprio gli anzieni -spiega Vargas- ad accedere con maggiore freuenza al Pronto Soccorso per cadute e perdita di autonomia:con questo ambulatorio intendiamo identificare precocemente i soggetti a rischio e fornire loro le necessarie risorse per mantenere un sano e attivo stile di vita". L'ambulatorio sarà aperto il terzo e quarto venerdì di ogni mese dalle 8:30 alle 14:30 previa prenotazione agli sportelli del Cup-ticket.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA