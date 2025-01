Vannacci, in Campania moltissimi problemi da risolvere

"Le problematiche della Campania sono tante, è una regione che ha dei margini di sviluppo incredibile se non altro per la sua collocazione geografica, per i suoi piani di sviluppo, per la possibilità di realizzare delle infrastrutture che ne possono promuovere moltissimo il territorio, ma ha anche tantissimi problemi da risolvere che evidentemente non sono stati gestiti nella migliore delle maniere negli ultimi anni". Così l'europarlamentare della Lega Roberto Vannacci, a Vietri sul Mare per una manifestazione de "Il mondo al contrario".

"La Campania - ha aggiunto - non è certo una delle regione che brilla dal punto di vista sanitario, nonostante l'incremento dei fondi stanziati c'è stato un decremento dei servizi offerti ai cittadini. Ci sono dei grandissimi margini di miglioramento che vanno attuati nei prossimi anni".

"Il movimento politico - ha spiegato - era già stato annunciato, non è altro che la prosecuzione del movimento culturale che era nato un anno fa. Lo scopo è quello di radunare sempre più gente attorno a chi si riconosce nei nostri valori e andrà avanti; non è la prima volta che vengo in Campania, ero già stato a Napoli, però è una bellissima sorpresa venire a Salerno. Ritornerò altre volte perché la Campania è una regione bellissima ed anche una regione molto interessante sia dal punto di vista politico che dal punto di vista economico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA