Pedopornografia on-line, nel 2024 cresciuto contrasto della Ps

I dati del 2024 relativi alle attività del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Campania, Basilicata e Molise, tese al contrasto alla pedopornografia online e ai reati in danno di minori "mostrano una sostanziale persistenza complessiva di casi trattati a tutela dei minori, con un aumento di operazioni di contrasto e con un maggior numero di persone arrestate e di perquisizioni effettuate". Lo riporta una nota.

In particolare, nella regione Campania sono stati trattati 112 casi con 76 persone deferite in stato di libertà e 12 arresti.

Per quanto riguarda invece la protezione delle infrastruttura critiche, Il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Campania, Basilicata e Molise nel 2024 ha trattato, tra i molteplici, 32 attacchi informatici significativi, diramando numerosi alert per prevenire e contrastare attacchi ai sistemi informatizzati di interesse nazionale e regionale.

Poi accanto alle attività di contrasto nei settori di specifica competenza, il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Campania, Basilicata e Molise, è stato impegnato nella partecipazione a 5 grandi eventi tenutisi nell'anno 2024, svoltisi nella provincia di Napoli in occasione del G7 e, in particolare, il G7 Esteri nel mese di aprile a Capri, il G7 Difesa svoltosi a Napoli dal 18 al 20 ottobre 2024, che ha segnato un momento storico poiché per la prima volta si è dedicata una sessione specifica sulle questioni di difesa, nonché la Riunione ministeriale del G7 dedicata alla Cultura che si è tenuta a Napoli dal 19 al 21 settembre.

Inoltre, dal 2 al 4 ottobre 2024 si è svolta la Riunione dei Ministri dell'Interno del G7 a Mirabella Eclano (Avellino) e presieduta dal Ministro Matteo Piantedosi, al termine della quale è stato adottato un Communiqué e di un Action Plan per la prevenzione e il contrasto del traffico di migranti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA