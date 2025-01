Oropesa protagonista al San Carlo tra Francia e Italia

Il soprano statunitense Lisette Oropesa è la protagonista domani della Stagione di Concerti 2024-25 del Teatro San Carlo (ore 19.00). La accompagnerà al pianoforte Alessandro Praticò in un programma tra la Francia e l'Italia, dedicato a Maurice Ravel, Leo Délibes, Jules Massenet e Georges Bizet, e ancora Gioachino Rossini, Saverio Mercadante e Giuseppe Verdi.

In apertura, le mélodies restituiscono i colori e le sonorità della Spagna. Di Ravel, si propone la "Chanson Espagnole" dai "Chants Populaires" e "Vocalise Étude en forme de Habanera", segue "Les filles de Cadix" di Délibes. Due le proposte anche per Jules Massenet, con "Chanson andalouse" e "A Séville, belles Señoras", e Georges Bizet, con "Oeuvre ton cœur" e "Adieux de l'hôtesse arabe".

Un bolero segna il passaggio in Italia: "L'invito" di Rossini. Incursione napoletana con Mercadante e le sue due romanze "La stella" e "La primavera", prima di approdare a una scelta di arie da camera di Giuseppe Verdi. In chiusura "Merci, jeunes amies" da "Les vêpres siciliennes".

Lisette Oropesa, di origini cubane, è una delle artiste più richieste a livello internazionale e si esibisce nei più importanti teatri d'opera, tra cui la Metropolitan Opera, il Teatro alla Scala, la Wiener Staatsoper e la Royal Opera House - Covent Garden. Contraddistinta dal suo perfetto legato, dalla tecnica impeccabile e da eccezionale abilità linguistica, Lisette interpreta un ampio repertorio che spazia dal Bel Canto a Mozart, Händel e i compositori francesi. Le sue interpretazioni di Violetta ne La traviata le sono valse grandi riconoscimenti al Met, al Covent Garden, al Teatro Real, al Gran Teatre del Liceu, all'Arena di Verona e alla Wiener Staatsoper, tra gli altri.



