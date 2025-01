Zaia, impugnazione Governo non è pietra tombale su terzo mandato

"Se il Governo dovesse impugnare la legge della Regione Campania sul terzo mandato, non sarebbe una pietra tombale". Lo ha detto oggi il presidente del Veneto, Luca Zaia, nel corso di un punto stampa nella sede della Giunta regionale.

"A quel punto - ha spiegato Zaia - dovremmo capire cosa dirà la Corte costituzionale, che potrebbe anche aprire un vaso di Pandora sulla costituzionalità o meno del blocco dei mandati".

Per ora, ha concluso il governatore leghista, "non perdo il sonno, continuiamo ad amministrare".



