Luchè annuncia il suo show allo stadio Maradona di Napoli

Luchè si esibirà il 5 giugno allo stadio Maradona di Napoli. Lo show è stato annunciato il 7 gennaio dal rapper con un video pubblicato sui social in cui Luchè corre irrefrenabile, mentre flashback su fatti di cronaca avvenuti a Napoli si intrecciano con ricordi della sua vita personale e artistica. Una corsa lungo il suo quartiere, andando sempre avanti per la sua strada, fino ad arrivare sul palco dell'impianto di Fuorigrotta.

I biglietti per il live, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, inserito nel programma "Napoli Città della Musica - Live Festival 2025", saranno disponibili su TicketOne dalle 14.00 di mercoledì 8 gennaio, e nei punti vendita autorizzati da lunedì 13 gennaio alle 14.00.

Il live arriva dopo i due eventi della scorsa estate in piazza del Plebiscito, in cui, insieme a Ntò, ha fatto rivivere ai fan gli anni dei Co'Sang portando sul palco i pezzi che hanno segnato la storia del rap italiano e il loro ultimo imponente lavoro in studio "Dinastia" (Warner Music Italy).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA