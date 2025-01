Incendio in un deposito di indumenti usati a Napoli

Ieri sera i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della Compagnia Stella sono intervenuti in via Antonio Ranieri, per un incendio in un deposito di indumenti usati, senza insegna, in uso ad un 45enne napoletano (locale di proprietà del Comune di Napoli). L'incendio sarebbe di natura accidentale. I fumi dell'incendio si sono estesi anche ad alcuni locali adiacenti del presidio ospedaliero "Santissima Annunziata", senza causare conseguenze. Non ci sono feriti.





