Carceri; Avellino: tenta evasione, bloccato da agenti

Ancora un tentativo di evasione dal carcere di Avellino. Lo denuncia la segretaria regionale del Sappe, Tiziana Guacci. Ieri mattina un detenuto ha scavalcato il muro che separa la sala colloqui dall'esterno e confondendosi tra i familiari che erano in attesa ha tentato di darsi alla fuga. Gli agenti in servizio lo hanno individuato e riportato in cella. "La vicenda -ha dichiarato Guacci- porta alla luce ancora una volta quelle che sono le priorità della sicurezza con cui giornalmente combattono gli uomini e le donne della polizia penitenziaria. Personale che con grande professionalità svolge ogni giorno un lavoro encomiabile".



