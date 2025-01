Vallelonga, giro in Italia il mio That's amore con Travolta

Nick Vallelonga, due premi Oscar 2019 per la sceneggiatura e la produzione del film 'Green Book' di Peter Farrelly (con Viggo Mortensen nel ruolo di suo padre Toni 'Lip' ) annuncia dal Sorrento film & food festival il suo prossimo impegno cinematografico 'That's Amore' un film che sarà realizzato interamente in Italia. Sarà una favola surreale senza tempo, una commenda romantica e musicale con John Travolta, Katherine Heigl, Christopher Walken, Dan Ackroyd, Drea de Matteo e Madalina Ghenea.

"Dopo queste nuove meravigliose esperienze tra Capri, Hollywood e Sorrento - aggiunge Vallelonga che domani sara' premiato al termine della proiezione speciale del suo film da Oscar al Teatro Tasso, nel clou del terzo SorrentoFFF - resterò ancora un po' di tempo in Italia tra Milano e Roma per ultimare la preparazione con possibili co-produttori e definire anche ulteriori ruoli per attori italiani. Le mie origini calabresi e abruzzesi mi legano immensamente alla Penisola e spero vivamente di partire in primavera con un lavoro speciale che coinvolgerà anche eccellenze del calibro dell'autore della fotografia Dante Spinotti e lo scenografo Gianni Quaranta insieme a tanti altri amici italiani". Con Vallelonga attesi al gala di Sorrento l'attore anglo-siciliano Vincent Riotta, Lina Sastri con il maestro Adriano Pennino, Sebastiano Somma, Francesco Merola e Marianna Mercurio e numerose eccellenze dell'enogastronomia come Don Alfonso ed Ernesto Iaccarino, Nino di Costanzo e Domenico Candela.' Sorrento Film & Food Festival', è un evento promosso da 'The Artists' Club Italia con il patrocinio dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, della Città Metropolitana di Napoli, e il Comune di Sorrento, con il sostegno del Ministero della Cultura (Dg Cinema) e della Regione Campania.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA