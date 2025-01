Nel Salernitano trovato morto 45enne scomparso

E' stato ritrovato morto questa mattina l'uomo di 45 anni di Torre Orsaia, nel Salernitano, di cui da ieri pomeriggio non si avevano notizie.

Carabinieri, vigili del Fuoco e volontari hanno cercato invano per ore l'uomo.

Le ricerche anche dall'alto con l'ausilio di un elicottero dei caschi rossi. Questa mattina, poi, il ritrovamento, da parte di alcuni volontari, del corpo senza vita del 45enne in una pozza di acqua nella frazione Oliva. Le operazioni di recupero del cadavere, che non presenta segni di violenza, si sono concluse poco fa, presenti sul posto anche carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118. Con molta probabilità il decesso è da attribuire a cause naturali.



