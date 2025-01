Aggredirono sindaco, Daspo del Questore a due 18enni

Il Questore di Caserta Andrea Grassi ha emesso due Daspo urbani nei confronti dei 18enni che nello scorso mese di novembre aggredirono il sindaco di Succivo, Salvatore Papa, usando uno spray urticante al peperoncino. Papa era intervenuto per fermare i due adolescenti, entrambi stranieri, mentre facevano esplodere alcuni petardi all'interno di cassonetti per la raccolta dei rifiuti, creando panico tra i passanti; i due ragazzi, uno dei quali minore all'epoca dei fatti, reagirono inveendo contro il sindaco e aggredendolo. Poco dopo furono bloccati e denunciati dai carabinieri della stazione di Sant'Arpino, che hanno poi informato la Questura di Caserta.

È così partita l'istruttoria della Divisione Anticrimine della Questura di Caserta, che ha consentito al Questore di emettere i Daspo per i due giovani, che per i prossimi due anni non potranno più stazionare nei pressi degli esercizi pubblici presenti nella zona centrale del comune di Succivo.



