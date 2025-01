Truffe ad anziani sventate dai carabinieri nell'Avellinese

Due tenate truffe ai danni di persone aniane sono state sventate dai carabinieri in provincia di Avellino.

Ad agire probabilmente la stessa persona, un 40enne residente in provincia di Napoli, che ha contattato telefonicamente un'anziana di Lauro spacciandosi per carabiniere: ha chiesto una ingente somma di denaro per evitare l'arresto del figlio della donna, a suo dire responsabile di un grave incidente stradale.

L'anziana ha contattato il 112 e le successive immediate indagini hanno consentito di individuare e rintracciare il truffatore, che è stato denunciato a piede libero.

Analogo tentativo di truffa è avvenuto nel vicino comune di Baiano: anche in questo caso, la vittima, una 82enne del posto, dopo un primo momento di smarrimento, ha chiesto l'intervento dei carabinieri.



