Ritrovata la donna scomparsa nel Salernitano

È stata ritrovata in buone condizioni di salute la donna di 55 anni, originaria di Caggiano, nel Salernitano, di cui si erano perse le tracce dal pomeriggio di ieri.

L'allarme era stato lanciato dai familiari, preoccupati per non averla vista rincasare nel tardo pomeriggio di ieri. La svolta nelle ricerche è arrivata grazie alla prontezza di un autista di autobus, che si è insospettito quando la donna gli ha chiesto di salire a bordo nonostante non avesse denaro per il biglietto. Intuendo che si trattasse della persona scomparsa, l'autista ha subito avvisato le forze dell'ordine. Una pattuglia dei carabinieri si è recata sul posto indicato dall'autista ed ha preso in consegna la 55enne, che è stata riaccompagnata dai familiari a Caggiano.

Restano ancora da chiarire i motivi che hanno portato all'allontanamento volontario della donna, che, secondo quanto riferito, conduce una vita riservata e non è sposata.



