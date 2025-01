Aggredito da tre ragazzi per rubargli gli auricolari bluetooth

Lo hanno minacciato, aggredito, il tutto per portargli via degli auricolari bluetooth. E' accaduto a Napoli, nel quartiere Vasto dove sono stati arrestati dalla Polizia di Stato tre 18enni di origini tunisine.

E' avvenuto tutto tra mercoledì e giovedì. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, stavano attraversando piazza San Francesco di Paola, quando hanno udito le urla di uomo che stava chiedendo aiuto e visto tre persone che lo stavano aggredendo.

Gli agenti hanno hanno raggiunto e bloccato i tre accertando che, poco prima, dopo aver minacciato e aggredito l'uomo, si erano fatti consegnare gli auricolari.

I tre sono stati arrestati per rapina aggravata; due di loro sono stati anche denunciati per ricettazione, poiché trovati in possesso di un telefono cellulare ed alcune schede telefoniche di cui non hanno saputo fornire giustificazioni.



