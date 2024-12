Violenza di genere: prefetto Salerno,raddoppiate le segnalazioni

Lotta alla violenza di genere, alla criminalità economica ed organizzata, attenzione alla sicurezza stradale, lotta all'abuso di alcolici e sostanze stupefacenti, specie tra i giovani, contrasto all'usura con una sempre maggior assistenza alle vittime: sono questi alcuni degli ambiti su cui intende continuare ad intervenire il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, che oggi ne ha parlato con i giornalisti nel corso della consueta conferenza stampa di fine anno.

"Le prospettive per il 2025 - ha detto - sono di dare continuità all'azione che abbiamo già messo in campo nel 2024 creando come valore aggiunto le reti tra istituzioni e la collaborazione a tutto campo. Abbiamo da seguire tutte le opere che sono state finanziate con il Pnrr che sono più di 3.500.

Continueremo a seguire con grande attenzione anche le attività di contrasto e prevenzione per la violenza di genere: già nel 2024 abbiamo attivato oltre 300 misure di vigilanza a vittime di atti persecutori e di violenza. C'è un aumento significativo, più del 50%, delle segnalazioni da parte delle vittime. Quindi c'è un grido di aiuto ed una fiducia nelle istituzioni che non deve essere dispersa. Dobbiamo seguire anche tutto ciò che riguarda l'universo giovanile. Non tralasceremo anche gli incendi boschivi. Oltre agli altri temi, c'è poi quello dell'immigrazione e dell'accoglienza, perché Salerno - ha concluso Esposito - è una città di sbarchi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA