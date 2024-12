Operaio muore schiacciato da un muletto nel Casertano

Incidente mortale sul lavoro a Gricignano d'Aversa, nel Casertano, dove un operaio di 39 anni, residente a Capodrise, ha perso la vita nella ditta Frigocaserta Srl, di cui era dipendente. Dai primi accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Marcianise, è emerso che il lavoratore sarebbe rimasto schiacciato da un muletto mentre svolgeva dei servizi di movimentazione delle merci; il 39enne è morto sul colpo.

I carabinieri stanno svolgendo le indagini per ricostruire l'accaduto, è probabile che la Procura di Napoli Nord apra un fascicolo per omicidio colposo. La vittima lascia tre figli.

"La Filt CGIL Caserta esprime il suo profondo cordoglio per la tragica scomparsa di un giovane lavoratore avvenuta questa mattina presso una piattaforma logistica del freddo a Gricignano di Aversa. È inaccettabile che nel 2024 si continui a morire sul lavoro a causa di carenze nella prevenzione e nella formazione". Così il segretario della Filt-Cgil di Caserta Tommaso Pascarella commenta "l'ennesima tragedia del 2024", che "richiama ancora una volta l'urgenza di intensificare le misure di sicurezza nei luoghi di lavoro".

"La Filt Cgil - aggiunge Pascarella - chiede con forza un immediato intervento delle autorità competenti per accertare le responsabilità e garantire che episodi simili non si ripetano. È necessario un impegno concreto da parte delle aziende e delle istituzioni per sviluppare una cultura della sicurezza che metta al primo posto la vita e la salute dei lavoratori. Alla famiglia del giovane lavoratore vanno le nostre più sentite condoglianze. La Filt Cgil Caserta si impegna a sostenere i familiari in questo momento di dolore e a lottare affinché tragedie come questa non accadano mai più".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA