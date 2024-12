Manovra: Manfredi, più flessibilità per i bilanci dei Comuni

"Bisogna dare più flessibilità economica per i bilanci dei Comuni che hanno moltissimi vincoli.

Penso alle restrizioni alla spesa corrente che dipendono dall'applicazione del patto di stabilità. Su questo bisogna fare una prima riflessione. Perché è veramente difficile - con queste regole - per gli Enti locali mantenere un livello dei servizi che soddisfi i cittadini". Lo ha detto il sindaco di Napoli e presidente dell'Anci, Gaetano Manfredi, in una intervista al Mattino, rispondendo ad una domanda sulle criticità della Manovra varata dal governo.

Tra le cose "positive" della legge di bilancio, invece, il presidente Anci annovera "il mantenimento della possibilità di assumere per i Comuni, non c'è stato il blocco del turnover. Che è fondamentale per far funzionare la macchina amministrativa. Ed è positivo il sostegno economico che è stato dato ai Comuni per sostenere le spese dei ragazzi meno fortunati che vengono affidati ai Comuni, sono stati stanziati 100 milioni".

Nella lunga intervista, il sindaco di Napoli affronta anche altri temi, compreso quello di una sua eventuale candidatura alle prossime Regionali. Che però esclude: "Voglio fare il sindaco, voglio continuare a farlo così come il presidente dell'Anci. Questo è il mio percorso. Ovviamente darò il mio contributo nelle scelte che si faranno per la situazione regionnale". Con la quale si intreccia anche un possibile rimpasto in giunta comunale sul quale "faremo una riflessione in primavera".



