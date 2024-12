Torna dopo 20 anni a Giugliano dipinto di Massimo Stanzione

È tornato dopo circa venti anni nel Santuario dell'Annunziata a Giugliano il dipinto "La presentazione della Vergine al tempio" di Massimo Stanzione. Il quadro, che era in cattive condizioni, ha subito negli ultimi mesi un'attenta opera di restauro. La consegna è avvenuta oggi nella chiesa del centro di Giugliano alla presenza del rettore, don Luigi Pugliese, del sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, del vescovo di Aversa, Angelo Spinillo e del soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, Mariano Nuzzo.

E proprio dal soprintendente è giunta la conferma che sono in ultimazione le procedure per l'avvio del restauro dell'antica chiesa, che è di proprietà dell'Asl Napoli 2 Nord. Si procederà con un primo steep con fondi Pnrr e le opere dovranno essere concluse entro il mese di giugno del 2026. Da oltre venti anni il cassettonato della chiesa è coperto per motivi di sicurezza da un implacato sorretto da ponteggi. Da anni si sollecitavano i lavori di restauro e le procedure sono state avviate nella scorsa primavera a seguito di un vertice convocato al ministero dall'allora ministro alla Cultura, Gennaro Sangiuliano.



