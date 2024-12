La sinistra napoletana commemora Donise, figura storica Pci

Da Antonio Bassolino a Valeria Valente, da Aldo Cennamo ad Arturo Scotto: generazioni di 'compagni' si sono ritrovate in una gremita sala di Palazzo Corigliano a Napoli per commemorare Eugenio Donise, figura storica del Pci partenopeo ed ex senatore diessino scomparso nei giorni scorsi a 83 anni.

"Un commiato laico", hanno sottolineato i figli Anna ed Alessandro che ne hanno ricordato l'attività politica negli anni di Piombo, in cui Donise subì le minacce delle Br, oltre alla passione per i libri. "Papà lavorava per una società più giusta - hanno rievocato ricordandone l'impegno alla fine degli anni '70 nella giunta Valenzi a Napoli e poi da senatore a metà anni '90 -. Più difficile crederci adesso ma allora questi ideali si respiravano e lui ha dimostrato che gli ideali erano anche una pratica dimostrazione. Si fa ciò che si ritiene giusto - amava ripetere - non ciò che conviene". Sullo sfondo la passione per il poker e per i colori della Roma "di cui era insospettabile tifoso".

Poi è stata la volta degli ex compagni di partito, tra cui Antonio Bassolino. "Dagli inizi degli anni '60 - ha ricordato l'ex sindaco di Napoli - abbiamo condiviso battaglie comuni dentro il Pci e all'interno del Manifesto prima di andare a farci le ossa fuori. Ha sempre messo passione politica nelle sue cose e grande curiosità ricavando grande stima e affetto anche da ambienti politici a lui lontani". Da Bassolino anche un ricordo divertente: "Non avevamo la patente e tutti ci sconsigliavano di prenderla. Poi un giorno lui si incaponì per prenderla e una volta ottenuta volle accompagnarmi da via dei Fiorentini alla stazione di Mergellina: in quel breve tratto - ricorda tra le risate della sala - facemmo due tre tamponamenti".

Se per Aldo Cennamo "bisogna ricostruire la memoria condivisa per ricordarlo al meglio" è il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a ricordare Donise come "sobrio ma incisivo nella dialettica". "Molto della nostra storia - ha sottolineato - viene da quella stagione importante e densa di contenuti della nostra città. La politica progressista ha bisogni di questi contenuti e può aiutare tanti a percorrere la strada migliore.

La perdita di Donise può essere solo un pochino compensata dal dibattito su quella stagione".

In sala per la commemorazione di Donise anche il governatore campano Vincenzo De Luca e vari rappresentanti della sinistra napoletana da Nino Daniele a Isaia Sales, da Vincenzo Amendola a Enrico Cardillo, da Giuseppe De Cristoforo a Tonino Amato passando per Berardo Impegno, Riccardo Marone, Claudio Velardi e Guglielmo Allodi tra gli altri.



