Confimi Industria Campania traccia bilancio di anno di attività

Confimi Industria Campania e il Consorzio Suggestioni Campane Promotion, guidati dal presidente Luigi Carfora, hanno chiuso l'anno con un evento che ha unito convivialità, riflessione e musica.

La serata ha celebrato i traguardi raggiunti nel 2024, offrendo al contempo spunti e proposte per le sfide del 2025, con il contributo di importanti ospiti istituzionali, imprenditoriali e culturali.

All'evento hanno preso parte, tra gli altri, Gennaro Saiello, Consigliere regionale, il colonnello Massimo Maieron, Comandante dell'aeroporto militare "Ugo Niutta" di Capodichino; Francesco Barbato, sindaco di Camposano, e Giovanni Barretta, rappresentante dell'Ufficio di Presidenza dell'Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud, Aree Interne e Isole Minori,che ha messo in luce le opportunità offerte dai nuovi progetti per il Sud:" Il Mezzogiorno può diventare una forza trainante per l'economia nazionale. Puntiamo su infrastrutture, semplificazione amministrativa e investimenti mirati per creare un ecosistema imprenditoriale attrattivo e competitivo." Saiello ha sottolineato l'importanza dell'innovazione e della sostenibilità come leve per la competitività:" La Campania ha un potenziale straordinario. Innovazione e sostenibilità devono guidare le nostre imprese verso il futuro, creando valore per il territorio e opportunità per le nuove generazioni": Il Presidente Luigi Carfora ha ribadito l'impegno di Confimi Industria Campania: "Il 2025 sarà un anno di continuità e ambizione, volto a rafforzare il Made in Italy nel mondo e a promuovere una crescita ed uno sviluppo sostenibile. Progetti come il Piano Mattei e la collaborazione con le istituzioni europee e locali saranno centrali per il nostro lavoro."



