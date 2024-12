Calcio: Salernitana nel caos, Colantuono si dimette

La Salernitana vive un nuovo ribaltone in panchina. Dopo il ko di Catanzaro, il tecnico dei campani Stefano Colantuono ha deciso di fare un passo indietro, rescindendo il contratto che lo legava al cavalluccio marino e che sarebbe scaduto a giugno. Colantuono - che da qualche anno era responsabile del settore giovanile granata - era subentrato in panchina lo scorso 11 novembre, dopo l'esonero di Giovanni Martusciello. Ma in sei partite ha collezionato appena cinque punti, non riuscendo a risollevare la Salernitana, ora terzultima in classifica.

Nel pomeriggio è in programma un confronto tra l'ad Maurizio Milan e il ds Gianluca Petrachi per iniziare a delineare il futuro e vagliare i profili disponibili (sul taccuino Maran, Andreazzoli, Breda e Ballardini). Ma il summit sarà anche l'occasione per il dirigente leccese per capire se ci siano le condizioni per proseguire la sua avventura alla Salernitana dopo le incomprensioni degli ultimi mesi.



