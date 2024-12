Jerry Calà e Nick Vallelonga al Sorrento Film & Food Festival

Jerry Calà e il premio Oscar Nick Vallelonga (produttore e sceneggiatore di Green Book) saranno tra gli ospiti del terzo Sorrento Film & Food Festival che si apre il 30 dicembre per proseguire fino a al 6 gennaio nel segno del cinema e delle eccellenze enogastronomiche. L'attore e regista presenterà il giorno di Capodanno, alle 19,30 al cinema Tasso, il suo film 'Chi ha rapito Jerry Calà' prima del galà di premiazione che aprirà il 2025. Vallelonga accompagnerà in sala il film di Peter Farrelly (ispirato alla storia di suo padre e vincitore di tre Oscar nel 2018) alle 18,30 nella giornata del 5 gennaio che si concluderà con la cerimonia finale del festival.

Organizzato da the Artists Club Italia, presidente l'attore americano Daniel McVicar, Sorrento FFF ha il sostegno della Città di Sorrento ed il patrocinio della città metropolitana di Napoli e dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo.

Tra gli ospiti anche Enrico Vanzina, Eduardo Costa, premio Oscar Gianni Quaranta, Giovanni Esposito e Susy del Giudice, per la musica Amedeo Minghi e Walter Ricci. Tra gli chef più attesi il siciliano Filippo La Mantia, l'ambasciatore della pizza napoletana doc Gino Sorbillo, lo stellato Domenico Iavarone.

Parallelamente alle ventisette proiezioni, tutte gratuite con una rassegna dei successi della stagione (da 'Il ragazzo dai pantaloni rosa' a 'Parthenope' al candidato all'Oscar 'Vermiglio') è prevista anche una programmazione in streaming sul sito Eventive.org con 28 opere provenienti da varie cinematografie mondiali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA