A Capri premio al docu su Pino Daniele, arriva Phil Palmer

Capri Hollywood omaggia Pino Daniele alla vigilia del decennale della scomparsa premiando "Pino Daniele - Nero a metà" di Marco Spagnoli e Stefano Senardi come miglior documentario della 29/a edizione della manifestazione in corso sull'isola azzurra fino al 2 gennaio.

Emoziona l'esibizione della cantante Ste in piazzetta, tra gli ospiti del festival anche il chitarrista inglese Phil Palmer che collaborò con Pino Daniele e ne divenne amico.

"Capri Hollywood non poteva non partecipare alle celebrazioni per il decennale della scomparsa di Pino Daniele e lo ha fatto con il linguaggio del cinema ed con omaggi musicali raffinati che crediamo Pino avrebbe gradito. È importante che questo bel documentario inizi il suo percorso internazionale a Los Angeles, Italia dove nel mese di marzo, alla vigilia degli Oscar e a pochi giorni del giorno in cui avrebbe compiuto 70 anni, continuerà a risuonare la musica di Pino Daniele", ha sottolineato il produttore del festival, Pascal Vicedomini.

Marco Spagnoli ha dedicato il premio "alla memoria di Pino Daniele che ha cambiato e reso migliori le vite di tutti noi; a mia moglie, la scrittrice Orsola Severini, e al coraggio di Cecilia Sala, giornalista che, mentre noi siamo qui a celebrare il cinema, è in una prigione in Iran".

Il documentario "Pino Daniele - Nero a metà", presentato con successo in anteprima, sarà al cinema solo sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio, prodotto da Fidelio ed Eagle Pictures.

Il film ripercorre la prima parte della carriera di Pino Daniele. Attraverso gli occhi di Stefano Senardi, amico di lunga data e storico produttore di Pino, offre uno sguardo inedito sul legame tra l'uomo e l'artista, esplorando il lato più autentico e personale del musicista napoletano.



