Cocaina in un pub, arrestato gestore ad Avellino

Quattordici involucri di cocaina sono stati scoperti e sequestrati dagli agenti della Squadra Mobile di Avellino all'interno di un locale del centro storico.

Il titolare, un 39enne residente nel capoluogo, con precedenti per detenzione e spaccio di sostante stupefacenti, è stato arrestato. La droga era contenuta in buste di plastica elettrosaldate suddivisa in singole dosi. Il Gip del Tribunale di Avellino ha convalidato l'arresto ai domiciliari e disposto il divieto temporaneo ad esercitare l'attività commerciale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA