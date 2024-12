Università Suor Orsola Benincasa premia i suoi Alumni Praeclari

Ci sono due magistrati tra i "magnifici dieci" del Premio "Alumni Praeclari ALSOB" 2024, il riconoscimento di fine anno che l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli assegna ai laureati Unisob che hanno raggiunto posizioni professionali di eccellenza. In una nota si sottolinea che Rosangela D'Aiuto, cilentana di Vallo della Lucania, classe 1997, è tra i più giovani vincitori dell'ultima edizione del concorso in magistratura. Premiata dal fondatore dell'associazione ALSOB, Lucilla Gatt e dal presidente ALSOB, Maria Cristina Gaeta, ha raccontato del suo sogno di una carriera da giudice penale anche in area di frontiera. L'altro magistrato insignito del riconoscimento è stato Benedetta Ferone, napoletana, attualmente magistrato della sezione civile del Tribunale di Napoli, dopo una prima esperienza al Tribunale per i Minorenni di Campobasso.

"Questo doppio riconoscimento a due giovani magistrati - sottolinea il rettore Lucio d'Alessandro - è la dimostrazione concreta del successo della metodologia didattica del nostro corso di laurea in giurisprudenza che ormai da oltre un lustro ha istituito, accanto ad indirizzi innovativi come quello per giuristi delle nuove tecnologie, un solido e rigoroso indirizzo di studi specificamente dedicato alla preparazione per il concorso in magistratura". Testimone della preparazione per i concorsi pubblici dei corsi di laurea del Suor Orsola è anche Valeria Oliva, funzionario amministrativo e giuscontabile alla Corte dei Conti. "Fare per imparare", si mette in rilievo, "è uno dei must della metodologia didattica del Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione del Suor Orsola che ha premiato tre laureati simbolo del settore accademico delle scienze dello spettacolo e della produzione multimediale: Nunzia Marciano, scrittrice, conduttrice e project manager della produzione televisiva, Laura Bertoni, social media manager del Teatro Diana di Napoli e Isabella Cirillo (tra i primi allievi del Master in Cinema e Televisione fondato nel 2015 con la direzione del produttore Nicola Giuliano) format and acquisition supervisor della società di produzione televisiva e multimediale Standbyme". C'era anche il direttore del Dipartimento di Scienze umanistiche, Paola Villani, a premiare i laureati eccellenti del suo Dipartimento come Carla Papa, research manager alla Direzione ricerca e valorizzazione delle conoscenze dell'Università di Pisa e Ugo Picarelli, fondatore di alcune delle Fiere italiane di maggiore successo e vocazione internazionale. Nella nuova edizione dell'Annuario degli Alumni Praeclari ALSOB il testimone dell'eccellenza dell'alta formazione post lauream del Suor Orsola quest'anno è stato Cristiano Faranna specializzato nella Scuola di Giornalismo, fondata nel 2003 da Paolo Mieli ed oggi è responsabile dell'area comunicazione della Fondazione Pol.i.s.

confiscati. Un applauso l'aula magna del Suor Orsola lo ha tributato ad Imma Chiatto, laurea magistrale in Scienze pedagogiche, responsabile clinico della cooperativa sociale Global Care che opera in un bene confiscato a Casal di Principe e si occupa dell'assistenza di bambini, ragazzi e adulti affetti da disturbi dello spettro dell'autismo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA