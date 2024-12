Sanità-TàTà, una festa con Andrea Sannino e tanti artisti

Sanità protagonista all'inizio del nuovo anno con Sanità-TàTà, giovedì 2 gennaio, dalle 18.30: si suonerà in ogni angolo del quartiere e sarà possibile visitare attrazioni turistico-culturali in orari straordinari. L'evento è finanziato dall'Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, organizzato dalla Municipalità 3 in collaborazione con C'MoN produzioni, direttore artistico è Massimiliano Jovine. "È stato un Natale a Napoli meraviglioso e pieno di energia con oltre 100 concerti, spettacoli, incontri e itinerari guidati che hanno animato la città e tutte le sue Municipalità, nelle piazze, nelle chiese e nei luoghi d'arte, promossi e sostenuti dall'Assessorato al Turismo, con cui abbiamo iniziato a celebrare le festività a novembre - dichiara l'assessora Teresa Armato -. A questi eventi si sono aggiunti quelli proposti dalla cultura e Napoli è stata davvero una città che non ha dormito mai, accogliendo decine di migliaia di turisti. Ora è arrivato il momento di Sanità-TàTà, una grande festa che ormai fa parte della tradizione del nostro Natale.

Sanità-TàTà coinvolge un intero quartiere con i commercianti e le associazioni attive sul territorio e richiama migliaia di persone tra Borgo Vergini, Cimitero delle Fontanelle e piazza Sanità in un clima di gioia". Il presidente della Municipalità Fabio Greco spiega: "Sanità-tàtà, oltre alla piazza principale, coinvolgerà e animerà con musica dal vivo e dj set diversi punti del quartiere: via Fuori Porta San Gennaro, Piazzetta Crociferi, via Vergini, via Cristallini, via Misericordiella, via Sanità Gradoni, Palazzo De Liguoro, via San Gennaro dei Poveri, via Fontanelle. Inoltre sarà possibile visitare, su prenotazione, alcune delle principali attrazioni turistico-culturali del quartiere: acquedotto Augusteo del Serino, catacombe di San Gaudioso, basilica di Santa Maria della Sanità, Jago Museum, Casa Sanità». Guest sarà Andrea Sannino: "Sono contento di iniziare il nuovo anno sul palco di Sanità-TàTà, un palco potente, in uno dei posti che più amo di Napoli, il Rione Sanità, che, per una lunga notte, diventa protagonista di una grande festa di musica e cultura. Si suona ovunque, in tutte le strade del quartiere. Una cosa fantastica e forte. Il 2025 è un anno importante e impegnativo per la nostra Napoli, che celebra i 2500 della sua nascita, commemora i dieci anni della scomparsa di uno dei più grandi della storia della musica Pino Daniele e ospita il Giubileo.". Sul palco si esibiscono tutti a titolo gratuito: Dada', Tommaso Primo, Jelecrois, Mavi, Peppe Oh, Tartaglia, Lucky Salvadori, Natale Galletta, Nico Desideri, Rico Femiano, i Ragazzi di Cioè, Fabrizio Mandara, Gaiè, Gea, Gioz, Snap - monologhi singoli di Stefano De Clemente e Antonio Colursi, Dolores Melodia feat Spaghetti Casanova & DrNautilus, Vincenzo Bles, Romito, Chiodo fisso, Addolorata, Federa, I Desideri, Stessy, Rayo, El Say, Ezeeo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA