'Figli di una stella', una mostra sul film di Massimiliano Gallo

Sarà inaugurata il 28 dicembre, alle ore 11:30, la mostra fotografica che racconta e anticipa l'uscita del film "Figli di una Stella" di Massimiliano Gallo, e che offrirà un' opportunità di crescita ai ragazzi del carcere di Nisida, "protagonisti indiretti". Il film, le cui riprese sono terminate recentemente è stato girato tra Nisida e l' ex base Nato, e ora è in fase di post produzione.

Con gli scatti di scena e del backstage di Anna Camerlingo, allestiti negli spazi del Complesso della Pietrasanta di via dei Tribunali, la mostra, ad ingresso gratuito, sarà una anticipazione dell'opera prima, per il grande schermo, di Massimiliano Gallo che ne firma la regia.

"Il progetto della mostra - dichiara l'artista - nasce per poter regalare ai giovani detenuti del carcere di Nisida un corso di fotografia che possa far loro esplorare nuovi orizzonti attraverso la maestria e l'obiettivo fotografico della fotografa Anna Camerlingo, che dirigerà il corso con l'ausilio di macchine fotografiche professionali destinate ai giovani detenuti. Il tutto sarà sostenuto con il ricavato della vendita del catalogo della mostra".

Oltre al regista e alla presenza dell'intero cast, a tagliare il nastro della mostra, visitabile fino al 30 gennaio 2025, saranno presenti anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l'assessore al Turismo e alle Attività Produttive Teresa Amato, il presidente del Complesso della Pietrasanta Raffaele Iovine, il direttore del carcere di Nisida Gianluca Guida, i produttori Panama film Riccardo Brun, Francesco Siciliano, Paolo Rossetti, i produttori Fan Rino Pinto e lo stesso Gallo.

La mostra è realizzata da Fan, Panama Film, Gabbianella Events e da il Comune di Napoli, il catalogo della mostra da Edizioni MEA.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA