Maltempo, aliscafo costretto a modificare porto di attracco

Condizioni meteomarine complicate e, in particolare, una forte risacca: così l'aliscafo Giunone Jet della compagnia Alilauro Gru.So.N, partito da Capri alle 12.55, ha avuto difficoltà ad attraccare nel porto di Sorrento.

Il comandante dell'unità, garantendo prioritariamente la sicurezza dei 95 passeggeri a bordo, ha così precauzionalmente optato per un attracco più agevole nel vicino porto di Castellammare di Stabia. La decisione è stata comunicata agli utenti e la società ha, a proprie spese, organizzato il trasferimento a Sorrento dei 95 passeggeri a bordo di due pulmini.

"Ci scusiamo per il disagio, ma in casi del genere è del tutto prioritaria la sicurezza dei passeggeri", spiegano i vertici di Alilauro Gru.So.N.



