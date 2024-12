Manfredi ricorda strage Rapido 904,'democrazia va difesa sempre'

"C'è ancora un impegno di verità perché in fondo, benché sia stata identificata la matrice di questo attentato fascista, alla fine tutti i retroscena di quello che è successo non sono stati ancora scoperti". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine della commemorazione della strage del rapido 904. "Oggi, in una Europa dove ritornano degli spettri che sono spettri del passato - ha concluso Manfredi - bisogna essere molto vigili, molto presenti, avere memoria, trasferirla ai giovani perché bisogna evitare che quello che è successo in passato possa ritornare. La democrazia va difesa ogni giorno, la libertà ogni giorno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA