Calcinacci su auto, traffico bloccato su Avellino-Salerno

Calcinacci su un'auto in transito nella galleria Monte Pergola, sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, nel territorio di Solofra, in provincia di Avellino. Non si sono registrati feriti tra gli occupanti, ma soltanto lievi danni al veicolo. Sul posto si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Avellino, intervenuti con un'autoscala per rimuovere le parti pericolanti e mettere in sicurezza la volta del tunnel. Durante le operazioni, alle quali ha partecipato il personale Anas, la circolazione è stata sospesa. Inevitabili i disagi, aggravati dal fatto che da mesi la galleria è transitabile in entrambi i sensi di marcia per Avellino e Salerno.



