A Trecase emoziona il concerto di Natale dell'Orchestra Bellini

Nella splendida cornice del Santuario Santa Maria delle Grazie e San Gennaro in Trecase, nella serata del 20 dicembre, si è tenuto il Concerto dell'Orchestra "Vincenzo Bellini", diretto dal Maestro Giuseppe Tarantino, promotore di questo evento, che, già da diversi anni, trasmette emozioni coinvolgenti e toccanti attraverso la bella musica e il bel canto.

L'Orchestra è stata guidata dal Maestro Tarantino che con grande emozione e la consueta eleganza ha diretto la manifestazione.

Essa ha visto impegnati, nell'esecuzione dei diversi brani, giovani musicisti insieme a illustri Maestri: Miram Iaccarino violinista (esponente di rilievo del panorama nazionale), Antonio Buono che ha preparato e si è esibito accompagnando i suoi alunni dell'I.C. 2 Dati di Boscoreale, insieme al musicista al basso Pasquale Sorrentino, il pianista Maurizio Pollio, la pianista Antonella Barone, e il batterista, Agostino Izzo.

La serata si è aperta con un Inno alla pace cantato dalle voci del coro "Angels of Peace" dei ragazzi del Santuario, guidati in modo eccellente dalla Maestra Antonella Barone. Particolarmente toccanti le parole della canzone "Preghiera" che invita a sognare un mondo senza violenza, in cui regnino la giustizia e la fraternità. Questo messaggio ha colpito particolarmente i nostri cuori in un momento così difficile per la storia che stiamo vivendo, in prossimità della festa del Natale che, per noi cristiani è essenzialmente festa di pace e di speranza. Ciò è stato sottolineato anche da don Antonio Ascione, parroco del Santuario che ha ospitato l'Orchestra, offrendo la possibilità ai giovani talenti del nostro territorio di esibirsi accompagnati da Maestri di spicco. Seguendo le orme del grande Musicista Vincenzo Bellini, ospite della città di Boscoreale e da cui ha preso il nome l'Orchestra, si auspica che i nostri giovani possano apprezzare sempre più la musica che, come tutte le arti, eleva lo spirito e trasforma la vita aprendo a nuovi orizzonti.

Durante il concerto hanno avuto un ruolo di primissimo piano i cantanti lirici: la Maestra Valentina Vitolo, soprano, e il Maestro Enrico Vicinanza, tenore, che hanno allietato la serata eseguendo brani di musica internazionale.

Il concerto si è concluso con il famoso canto "White Christmas", eseguito da tutti i solisti e dal coro.

Una serata commovente che ci ha invitato alla riflessione sui valori fondamentali della vita, tanto disattesi nella nostra società, nella speranza che proprio i giovani, protagonisti della manifestazione, attraverso la Musica, possano trasmettere una fattiva convergenza di sentimenti di Pace, Concordia e Serenità.



