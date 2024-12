Spaccio di droga, due arresti e due denunce nel Napoletano

Spaccio di droga nel Napoletano: due persone arrestate e altre due denunciate. A Torre Annunziata, nel corso di una perquisizione, i carabinieri della sezione operativa hanno trovato in una abitazione 44 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 440 euro in contanti ritenuti provento illecito.

Arrestati due giovani di 22 e 23 anni: il primo è finito in carcere, mentre il secondo è stato posto ai domiciliari.

Ai domiciliari c'era già anche un uomo di 28 anni che, durante una perquisizione effettuata dai carabinieri nel suo appartamento a Trecase, è stato trovato in possesso di 11 grammi di marijuana e una stecchetta di hashish. Sul tavolo della cucina erano poggiati un coltello intriso di stupefacenti e un bilancino elettronico per pesare le dosi. È stato denunciato e con lui anche un 14enne che si trovava nella stessa abitazione: entrambi devono rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.





