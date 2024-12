Sala Consilina:musica, arte e solidarietà nel Vallo di Diano

Musica ed arte nel Vallo di Diano per la gara di solidarietà dedicata alla raccolta fondi contro la poliomielite e a beneficio delle famiglie meno abbienti fruitrici dell'Emporio Solidale della diocesi di Teggiano-Policastro, nel Salernitano. Comuni, Chiesa locale, associazioni no profit, imprese e semplici cittadini tutti uniti in un progetto di solidarietà che vede il suo ultimo atto domani sera, domenica 22 dicembre, a Sala Consilina con il concerto natalizio "End Polio Now - Il tuo aiuto per debellare la Poliomielite" in programma presso il teatro "Mario Scarpetta" con la partecipazione del noto musicista di origini Valdianesi Luigi R. Gargano. Organizzato dal Rotary Club Sala Consilina-Vallo di Diano, il concerto fa parte delle iniziative del progetto mondiale Polio Plus promosso dal Rotary International che ha portato a vaccinare sinora oltre due miliardi e mezzo di bambini nel mondo. Nella stessa serata si terrà la "beneficenza nella beneficenza" con la messa in palio di alcune opere degli artisti Angelo Chirichella ed Arianna Rybcenko in seno all'iniziativa: "l'arte della perfezione - un viaggio con Mazda tra Italia e Giappone". Il ricavato sarà devoluto all'Emporio Solidale di Sala Consilina che sostiene le famiglie in difficoltà del territorio della diocesi di Teggiano-Policastro che raggruppa con 81 parrocchie ubicate in 41 comuni a sud di Salerno.



